Lindsey Horan lors d’OL – AS Roma. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pas de victoire pour Lindsey Horan et Ellie Carpenter. L’Américaine a été accrochée dans le choc contre l’Angleterre (0-0) tandis que l’Australienne s’est encore inclinée contre le Brésil (2-1).

Chez les Bleues, que ce soit en A ou avec les U19, les joueuses de l’OL ont plutôt été à leur avantage. Maéline Mendy et Liana Joseph ont inscrit un doublé tandis qu’Eugénie Le Sommer et Amel Majri ont suivi dans la victoire française contre le Nigéria (2-1). Dans les nations étrangères, le succès n’a pas été au rendez-vous pour les Fenottes. Dans le choc tant attendu à Wembley, l’Angleterre et les États-Unis n’ont pas réussi à se départager. Le match amical a accouché d’un score nul et vierge (0-0) avec des Anglaises n’ayant tiré que deux fois en 90 minutes…

Alignée dans une position de meneuse dans le 4-2-3-1 américain, Lindsey Horan n’a pas réussi à se mettre en évidence et a laissé sa place à la 87e minute. Elle aura l’occasion de se rattraper contre les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk mardi (20h45). Damaris va, elle, rentrer plus tôt à Lyon, n’étant pas à 100%.

Encore deux matchs pour Carpenter...

Ce dimanche matin, Ellie Carpenter était, elle, de nouveau sur le pré avec l’Australie. Trois jours après une première défaite à Brisbane, les Matildas retrouvaient le Brésil du côté de Gold Coast cette fois-ci. Le stade a changé, mais l’issue de la rencontre a été la même avec une défaite australienne 2-1. Comme lors du premier match, Carpenter était alignée à droite de la défense et a disputé l’intégralité du match. Prochain rendez-vous mercredi contre Tapei. Reste à savoir si la Lyonnaise sera encore réquisitionnée alors que l’OL affronte Reims, le vendredi 6 à 21h…