OL : une inefficacité des deux côtés du terrain qui dure

Battu dimanche dernier par Clermont, l’OL aurait pu espérer autre chose avec un peu plus d’efficacité devant le but. Mais la formation lyonnaise pêche dans ce secteur depuis le début de la saison et est loin d’être hermétique derrière.

Une lueur d’espoir a ressurgi au Parc OL au moment de voir le centre de Corentin Tolisso finir dans les filets clermontois. Avec ce but, tout un stade s’est mis à croire à une dynamique inversée et au moins à un point du nul contre Clermont. Malheureusement, le soufflé est retombé aussi vite qu’il était monté et l’OL n’a pas réussi à surfer sur cette euphorie pour éviter une sixième défaite (1-2) cette saison. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir vu les joueurs de Fabio Grosso pousser durant le deuxième acte après une première mi-temps terne. Mahamadou Diawara a vu un tir croisé passer de peu à côté du but de Mory Diaw. Ernest Nuamah et Corentin Tolisso ont eu, eux, la malchance de voir le portier clermontois se mettre en travers de leur passage.

Dimanche dernier, c’est une copie-type de ce qu’il peut se passer à l’OL cette saison. Avec un but en 25 tirs, les Lyonnais ont été inefficaces, mais dans la lignée de leurs huit premiers matchs. D’après les statistiques relevées par Opta, les joueurs lyonnais ont frappé 130 fois au but depuis le début de la saison, ne réussissant à ne convertir que 5,4% de ces tentatives. Le pourcentage le plus faible de la Ligue 1 après neuf journées. Dans les faits, il faut en moyenne 18,5 tirs à l’OL pour faire trembler les filets adverses.

14 des 18 buts encaissés l'ont été dans la surface

À cette inefficacité offensive se couple malheureusement le même défaut défensivement. Sauf que dans cette situation, les adversaires de l’OL ont besoin de presque trois fois moins de tirs pour faire parler la poudre (18 buts en 125 tentatives). Dimanche, Clermont a inscrit deux buts en 12 tirs dont six cadrés. Un but sur six tirs concédés, une tendance qui se confirme depuis neuf matchs à l’OL. La vulnérabilité de la défense lyonnaise avait déjà été pointée du doigt la saison dernière avec cette incapacité à garder la cage inviolée.

Avec 18 buts encaissés depuis le début de la saison dont 14 dans la surface, les maux lyonnais restent les mêmes. Il est trop facile pour les adversaires de se projeter dans les 18 derniers mètres lyonnais avec un milieu trop facilement transpercé comme cela a été débattu lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones". Le second but clermontois en est la représentation. Plus que l’efficacité offensive, l’OL doit redevenir hermétique défensivement. C’est avant tout une base solide, le socle d’une équipe qui joue le maintien.