OL : le Chili d’Endler défait par le Mexique (1-3) et dos au mur

Malgré une ouverture du score, le Chili s’est incliné (1-3) contre le Mexique dans la nuit de mercredi à jeudi. Les coéquipières de Christiane Endler n’ont désormais plus leur destin entre les mains dans ces Jeux panaméricains.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour le Chili. Après la courte victoire (0-1) contre le Paraguay dimanche, la nation sud-américaine avait attaqué de la meilleure des façons le choc contre le Mexique durant la nuit. Avec un but de Pinilla à la 37e minute, les coéquipières de Christiane Endler pensaient avoir fait le plus dur à domicile. Virtuel leader de son groupe dans ces Jeux panaméricains, porte d’entrée pour les Jeux Olympiques 2024, le Chili a complètement craqué en seconde période. Avec trois buts encaissés en une demi-heure, Endler n’a pu que constater les dégâts. Sa sélection n’a plus son destin entre les mains après cette défaite 1-3.

Car dans le même temps, le Paraguay a étrillé la Jamaïque (10-0) et a donc repris la deuxième place du groupe derrière le Mexique, quasiment assuré d’être présent au tour précédent. Si le Chili peut lui aussi espérer un festival offensif contre la Jamaïque, l’objectif sera avant tout de gagner et d’espérer dans le même temps que le Mexique ne s’incline pas face au Paraguay. Ce scénario permettrait à Christiane Endler et ses partenaires de finir deuxièmes de ce groupe A et donc toujours espérer une participation aux Jeux de Paris. Réponse samedi soir (23h).