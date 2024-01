OL : vers quel système et quels joueurs se tourner ?

Avec la venue de Matic, ainsi que les derniers résultats et performances plus difficiles de l'OL, Pierre Sage changera-t-il de schéma pour les futures confrontations, ou simplement d'hommes ?

A l'issue du revers rennais vendredi (2-3), Henrique, l'un des rares à la hauteur de l'événement, regrettait que le collectif n'ait pas fait "ce qui était prévu en première mi-temps." A 3-0 à la pause, la messe était dite ou presque, et le retour à 2-3 ne suffira pas à lever les interrogations sur la capacité de l'OL à sortir de la zone de danger ?

Le passage en 3-4-3 dans le deuxième acte avec deux joueurs de profondeur et percutants que sont Gift Orban et Ernest Nuamah pour entourer Alexandre Lacazette a indéniablement amené un second souffle à cette équipe. Sur le plan offensif, et alors que le club travail toujours faire venir un autre élément sur le front de l'attaque, Pierre Sage a peut-être trouvé là une formule qui marche, bien que cela demande une période d'adaptation.

Avec Orban et Nuamah en plus de Lacazette devant ?

Le perdant serait ainsi Rayan Cherki, qui malgré des phases intéressantes en début de partie, a sombré après sa perte de balle découlant sur l'ouverture du score. Le Gone n'arrive pas à franchir le cap du haut niveau et les dernières recrues menacent clairement sa place dans le 11, bien que personne n'ait son profil dans l'effectif.

Défensivement aussi, Sage doit se poser des questions. Si la charnière à trois éléments donne pour l'instant un peu plus de garanties, ce n'est pas constant, et elle est trop souvent plombée par les erreurs individuelles en 2024. Entre les exclusions de Jake O'Brien (irréprochable par ailleurs le reste du temps) et Duje Caleta-Car au Havre (3-1), un Dejan Lovren sur la pente descendante et un Anthony Lopes en deçà de son meilleur niveau, l'édifice rhodanien chancelle. Il vient d'encaisser six réalisations sur les deux dernières sorties en Ligue 1.

Avec Adryelson et Clinton Mata, l'OL a quelques solutions. Face à Marseille dimanche 4 février, l'entraîneur lyonnais pourra compter sur tous ses éléments. Ses choix seront scrutés, alors que sa formation a un besoin impératif de points. Enfin, l'un de ses chantiers les plus importants se situe dans l'entrejeu.

Quelle formule au milieu ?

Le recrutement de Nemanja Matic devrait grandement impacter le milieu de terrain. En effet, hormis la doublette Maxence Caqueret - Corentin Tolisso, peu d'alternatives fiables se dégageaient. Avec le Serbe, il sera intéressant d'observer comment Sage choisira de faire évoluer les trois hommes. Privilégiera-t-il d'en mettre deux dans son 11 ? Ou bien partira-t-il sur un trio avec l'ancien de Manchester United en sentinelle ?

Le sujet est crucial car cela définira ensuite le système tactique des Rhodaniens, en 3-5-2, en 3-4-3 ou un retour à quatre derrière en 4-3-3. Selon le schéma, le rôle des pistons est aussi capital. Les possibilités sont nombreuses, mais à la mi-saison, on voit bien que l'OL n'a aucune certitude. Il faut tout de même retenir une chose, le coach de 44 ans veut une équipe dynamique.

"En première période, nous étions trop tendres dans la vitesse de jeu, dans la disponibilité, dans la réaction à la perte de la balle et dans le fait d'attaquer la profondeur. Nous étions trop statiques. Les prises d'initiative étaient pauvres. On voulait jouer, mais pas avec les bons ingrédients. A l'inverse, en deuxième, même si le match était presque perdu, les joueurs se sont projetés, ont combiné, se proposaient dans le dos de l'adversaire, a-t-il observé. C'était plus difficile à gérer pour eux. [...] Je me retrouvais complétement dans ce qu'on a fait après la mi-temps, pas avant." Reste donc à espérer que l'Olympique lyonnais montre désormais ce visage, et pas celui des 45 premières minutes.