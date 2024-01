OL - Coupe de France : les Fenottes face au piège nantais

Ce dimanche à 15h, l'OL reçoit Nantes en 8es de finale de la Coupe de France. Largement favorites, les Fenottes voudront éviter le piège tendu par la formation de D2.

Jeudi, l'Olympique lyonnais a assuré dans les grandes largeurs. En dominant de la tête et des épaules St. Pölten (0-7), il s'est offert la première place de son groupe de Ligue des champions avant même la dernière journée. Surtout, au vu du score, Sonia Bompastor a pu gérer les temps de jeu en prévision de la suite. Et la suite, pour les Fenottes, c'est ce dimanche. A 15 heures sera donné le coup d'envoi de la rencontre contre Nantes en 8es de finale de la Coupe de France.

Lors du match européen, l'OL a vu revenir de blessure Kadidiatou Diani, buteuse en fin de partie. Ce 28 janvier, c'est au tour de Delphine Cascarino de retrouver le groupe. La verra-t-on sur le terrain, huit mois après sa rupture partielle du ligament antérieur droit ? Ce sera la deuxième question du jour du côté de Décines. L'autre concernera l'issue de la rencontre.

18 victoires en 19 rencontres pour l'OL

Sur le papier, elle ne fait guère de doute, puisque le leader incontesté de la D1 cette saison affronte le troisième de D2. Largement favorites, les Rhodaniennes devront faire justifier ce statut. Cela sera facilité par le fait de jouer à domicile. Sur cet exercice, elles ont remporté 18 de leurs 19 matchs toutes compétitions, et il est difficilement imaginable de les voir tomber pour la première fois en 2023-2024 sur leur pelouse face aux Nantaises.

Nantes n'a pas joué depuis 15 jours

Néanmoins, pour cette première confrontation dans l'histoire des deux formations, les Lyonnaises devront, comme elles le font à chaque fois, respecter leur adversaire. L'objectif sera bien sûr de marquer assez rapidement pour ne pas entrer dans le plan des Ligériennes, qui devrait certainement attendre dans leur camp en formant un bloc le plus compact possible. Sur le plan physique, elles devraient là aussi avoir un avantage, ayant pu préparer ce choc depuis 15 jours suite au report de leur déplacement à Lens la semaine dernière.

Au bout des 90 minutes, et d'une séance de tirs au but si nécessaire, nous connaîtrons le dernier qualifié pour les quarts de finale après Paris, le Paris FC, Fleury et Lens. Les trois autres duels se joueront à 11 heures (Brest - Montauban) et à 14h (Lille - Marseille et Le Puy - Reims).