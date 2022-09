Capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendie Renard estime que le développement du football féminin se fait de manière trop poussive.

Sa voix compte dans le monde du football féminin. La capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendie Renard s'est exprimée sur le développement de sa discipline dans L'Equipe. "Depuis mon arrivée en métropole en 2006, il y a eu une vraie évolution. Mais derrière la Coupe du monde 2019 en France, on n'a pas réussi à surfer sur cette vague positive, regrette la défenseur. Il n'y a pas eu que le Covid : on n'a pas réussi à garder cet élan et on stagne. On avait un peu d'avance, au moins à l'OL, et on a facilité l'émergence du football féminin en France, mais en Italie, en Espagne et en Angleterre, elles sont passées professionnelles, et pas nous."

"Il faut que la FFF permette au foot féminin d'avoir une Ligue"

Pour la joueuse de 32 ans, la progression passera par la professionnalisation. "A l'OL, on est considérées comme des pros mais on est gérées par la FFF, pas par une Ligue, donc on est amateurs. C'est un problème. Cela ne change rien à notre vie à l'Olympique lyonnais, mais cela freine le développement du football féminin en France, a assuré Wendie Renard. Il faut que la Fédération permette au foot féminin d'avoir une Ligue. En un peu plus de dix ans, on a évolué, mais pas sur ça. Il faut absolument passer à la vitesse supérieure. Cela avance, mais trop lentement."