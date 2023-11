Présent en conférence de presse ce vendredi, Corentin Tolisso est revenu sur les incidents en marge d’OM - OL. Le milieu ne comprend pas les décisions de ces dernières heures et craint le pire.

Quand les discours sont parfois ou souvent lissés, Corentin Tolisso a donné l’impression de parler avec son cœur ce vendredi face à la presse. Deux semaines après les incidents qui ont empêché la tenue du match entre l’OM et l’OL, l’actualité lyonnaise tourne encore autour de ce report. Il faut dire qu’avec les décisions des dernières heures de la commission de discipline et celle des compétitions, l’Olympico a retrouvé une place centrale. Et pas forcément dans le sens souhaité par le club lyonnais.

Avec l’annonce de la tenue de ce match de la 10e journée le 6 décembre prochain au Vélodrome, les dirigeants et joueurs de l’OL sont tombés des nues. Ils ne s’attendaient clairement pas à retourner à Marseille, un mois et demi après les incidents. "Je ne comprends pas du tout cette décision. Elle n’est pas réfléchie. Je ne sais pas si on se rend compte que notre entraîneur a failli perdre un œil. Je trouve ça fou qu’il n’y ait aucune sanction, s'est offusqué Tolisso. J’étais à l’intérieur du bus et j’ai vraiment eu peur et de se demander ce qu’il va se passer la prochaine fois. On nous a dit que la sécurité était maximale quand on y est allé le 29 octobre, qui nous dit que ça ne va pas de nouveau se passer le 6 décembre ? On fait quoi cette fois s’il y a pire ? Je suis père de famille, dès qu’un enfant fait une bêtise, on le punit."

"On doit y retourner comme si de rien n'était"

Particulièrement touché par la situation, Corentin Tolisso estime que ces évènements ont "encore plus soudé le groupe" mais que la question de se rendre ou non à Marseille le 6 décembre n’avait pas encore été discutée dans le vestiaire. Les joueurs et le club sont dans l’attente de nouvelles décisions avec les différents appels, mais il y a clairement un sentiment de crainte désormais. "Peur de jouer un match ? Non mais peur qu’il nous arrive quelque chose pour aller jouer oui. J’avais déjà connu ça dans le passé, mais les vitres n’avaient pas totalement éclaté. Cette fois, si, avec des projectiles qui auraient pu encore faire plus de dégâts. On doit y retourner comme si de rien n’était."

Le triste constat d’un épisode qui est encore loin d’avoir délivré toutes ses vérités.