Prêtée par l’OL à Manchester United, Melvine Malard a inscrit son premier but vendredi. Entrée en jeu, elle a pensé offrir la victoire avant qu’Arsenal n’égalise en fin de match (2-2).

Becho, Diani, Dumornay, Le Sommer, Hegerberg ou encore Majri. À l’OL, le secteur offensif est bien fourni cette saison et ce n’est pas Sonia Bompastor qui va s’en plaindre. La concurrence fait rage, en attendant le retour de blessure de Delphine Cascarino, et les places valent cher, pas seulement sur le terrain. Pour faire partie du groupe, il faut jouer des coudes et Melvine Malard en a été bien consciente ces derniers mois. En pleine bourre en 2021-2022, l’attaquante a bien moins joué à partir de janvier 2023 malgré une prolongation de contrat. Barrée, elle a donc profité du mercato estival pour aller chercher du temps de jeu. Après Fleury et l’OL, Malard a mis les voiles vers l’Angleterre avec un prêt d’une saison avec option d'achat à Manchester United.

Un premier but pour une première

Débarquée dans le nord de l’Angleterre mi-septembre, l’attaquante français se familiarise doucement à son nouvel environnement et à un nouveau championnat. Le match contre Arsenal vendredi pourrait bien lui offrir un peu plus de confiance chez les Mancuniennes. Remplaçante au coup d’envoi, Melvine Malard est entrée en jeu à quinze minutes de la fin et elle n’a mis que cinq minutes à se mettre en évidence. Malheureusement, ce but n’a pas permis d’offrir une deuxième victoire à ManU puisque Arsenal est venu égaliser au bout du temps additionnel (2-2).