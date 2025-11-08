Actualités
Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Retenu avec l’Angola, Mata restera finalement à l’OL pendant la trêve

  par David Hernandez

    • Sélectionné avec l’Angola pour un amical contre l’Argentine de Nicolas Tagliafico, Clinton Mata fera finalement l’impasse. En concertation avec le staff angolais, le défenseur restera à Lyon pour se reposer un peu.

    La fatigue commence à s’accumuler dans l’effectif de l’OL. L’enchaînement des matchs et les solutions réduites dans le groupe lyonnais commencent à se faire ressentir chaque jour un peu plus. Si une trêve internationale se profile après le match contre le PSG, ce ne sera pas signe de repos pour autant. Ils sont une petite dizaine à se rendre dans leur sélection respective et ce sera de la fatigue supplémentaire accumulée. Mardi prochain, Paulo Fonseca aura un groupe plus que réduit mais pourra compter sur la présence de Clinton Mata.

    Un peu de repos bienvenu

    Initialement, le défenseur aurait dû prendre la direction de l’Angola, une fois le coup de sifflet final d’OL - PSG. Avec un amical de prestige contre l’Argentine, Mata aurait dû retrouver Nicolas Tagliafico. Finalement, l’ancien de Bruges a obtenu l’autorisation de rester à Lyon, selon nos informations. Avec l’aval du staff angolais, Clinton Mata va faire l’impasse sur ce dernier rassemblement avant la Coupe d’Afrique des Nations. Et ainsi recharger les batteries pour la dernière ligne droite de 2025 avec l’OL.

    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais

