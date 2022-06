Rudi Garcia (ex-OL) en passe de rejoindre l’Arabie Saoudite

Rudi Garcia sur le banc de l’OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Sans club depuis son départ de l’OL, Rudi Garcia devrait selon toute vraisemblance retrouver un banc. L’entraîneur français devrait signer un contrat avec Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Depuis son départ de l’OL en juin 2021 après une relation tumultueuse avec Juninho notamment, Rudi Garcia a un peu disparu de la circulation. S’il est parfois intervenu en tant de consultant télé pour Canal Plus, l’entraîneur français n’avait toujours pas réussi à retrouver un banc malgré l’apparition de son nom chez certains clubs à la recherche d’un coach durant la saison qui vient de se terminer (Manchester United, Everton…).

Garcia annoncé un peu partout en Europe

Ce chômage forcé devrait rapidement être derrière Rudi Garcia. En effet, selon la presse saoudienne, un accord aurait été trouvé entre le technicien français et le club d’Al-Nassr pour une arrivée prochaine en Arabie Saoudite. Dans le pays du Golfe, Garcia viendrait remplacer Miguel Angel Russo dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui ne sera pas conserver. Cette date devrait coïncider avec l’officialisation de l’arrivée pour deux saisons de l’ancien coach de l’OL ainsi qu’un salaire confortable (environ six millions d'euros).