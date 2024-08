Sally Julini (ex-OL) est devenue maman

En fin de contrat avec l'OL, Sally Julini a quitté le club en même temps qu'elle devenait maman d'un petit garçon nommé Saïmon.

Même si officiellement, elle n'est plus sous contrat avec l'Olympique lyonnais et que sa carrière est en parenthèses, c'est en quelque sorte un nouveau Gone qui entre dans la famille OL. Sally Julini, dont l'aventure avec les Fenottes vient de se terminer, a donné naissance à un petit garçon prénommé Saïmon.

Une information communiquée ce vendredi, en même temps que l'annonce de son départ. À 21 ans, elle a donné naissance à son premier enfant, ce qui explique notamment sa longue absence de ces derniers mois.

8 matchs avec l'OL

Rappelons que la Suissesse est arrivée en 2019 dans le Rhône en provenance du Servette FC. Elle a joué au total huit rencontres avec les professionnelles entre 2020 et 2022. La milieu de terrain a également été prêtée à Guingamp de janvier 2022 à l'été 2023 (23 rencontres). A voir désormais dans les semaines et mois à venir si la nouvelle maman reprendra sa carrière de footballeuse après cette heureuse coupure.