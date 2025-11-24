Suivez TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour. Au programme, la déception du nul à Auxerre dimanche, l'impact des jeunes mais aussi un focus sur les Portugais de l'OL avec nos invités du jour.

    Le retour s'annonce pimenté. Après une pause la semaine passée, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour ce lundi soir en direct à 19h. Malheureusement, ce n'est pas pour parler d'une victoire de l'OL, mais bien du nul frustrant à Auxerre dimanche après-midi (0-0). Plus que le résultat, c'est avant tout le contenu qui a fait parler. Paulo Fonseca était certes privé de nombreux cadres, mais la prestation lyonnaise a montré les limites de cet effectif. Pas une nouveauté, mais un couplet qui se fait de plus en plus présent chaque semaine.

    Focus sur Moreira avec son ancien formateur

    Dimanche en Bourgogne, la moyenne d'âge sur le banc de touche était de 21,8 ans pour les joueurs de champs. Une classe biberon symbolisée par la rentrée surprise d'Adil Hamdani, convoqué pour la première fois dans le groupe pro et qui a connu ses premiers pas en Ligue 1. En demande-t-on trop à cette jeunesse ? Pour y répondre, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale seront accompagnés par Ludovic Da Silva, fondateur de la Football School Academy. Il ne sera pas seul puisque Luis Dias, qui intervient au sein de l'Academy, interviendra en visio pour un troisième thème consacré à l'entité portugaise à l'OL. Ayant eu Afonso Moreira sous ses ordres durant sa formation au Sporting CP, Dias s'attardera sur son ancien poulain, mais aussi Paulo Fonseca.

    Rendez-vous sur les plateformes dont vous avez l’habitude, que ce soit sur YouTubeTwitchTwitterLyon Capitale TV, disponibles via les opérateurs que sont Free ou SFR.

