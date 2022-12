Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entamées depuis bientôt 6 mois, les discussions entre l’OL et John Textor n’ont pas encore abouti, même si la situation semble se décanter de manière positive récemment. Chez les supporteurs, on paraît plutôt favorable à l’abandon du projet.

Le 21 juin dernier, Jean-Michel Aulas et John Textor avaient exposé en grande pompe le projet de rachat par l’homme d’affaires et sa société Eagle Football. Six mois plus tard, et après de multiples reports, l’Américain n’est toujours pas actionnaire majoritaire de l’OL. La situation semble certes évoluer dans un sens positif pour la vente, mais rien est encore officiel. Ce feuilleton commence visiblement à agacer chez les supporteurs lyonnais, qui attendent de connaître le dénouement de cette histoire.

#OL et #Textor, stop ou encore?🤔 Pourquoi souhaiteriez-vous l'abandon de ce projet ? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous fait continuer à croire en l'Américain ? Répondez au sondage et en commentaire, un membre de la rédaction vous contactera pour un article à venir 👍 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 9, 2022

Pour appuyer nos propos, nous avons lancé un sondage sur notre compte Twitter (voir ci-dessus). Celui-ci a réuni plus de 1500 votes. A 83,4%, les fans rhodaniens sont favorables à l’arrêt des discussions entre le club et John Textor. 16,6 % souhaitent que les échanges se poursuivent. Nous vous avons également interrogé pour connaître plus précisément vos motivations et votre point de vue à ce sujet.

A l’image d’Antoine Boquier, 24 ans, les supporteurs se montrent, pour la majorité, en faveur de l’abandon du projet d’Eagle Football. “Il faut stopper les négociations. Les Américains viennent généralement juste pour gagner de l'argent et depuis des mois, on voit l'incompétence du personnage à travers tous ces reports. A force de chercher de l'argent à droite à gauche, à aucun moment ça n'a été rassurant”, affirme-t-il. Un constat validé par Haydar, un fan d’une vingtaine d’années. “Ce Textor n'a pas les reins assez solides pour reprendre l'OL, il vaut mieux annuler cette vente et réaliser un nouvel appel d'offres plutôt que dépendre d'un homme qui dépend de l'argent des autres.”

Les nombreux reports et le montage financier inquiètent

Romain Painsec espère lui que cette opération se fera “avec quelqu'un d’autre”. “Entre les reports et la manière dont John Textor veut s'y prendre pour financer ce projet, ça n'annonce rien de bon. Le club court à sa perte. S'il était vraiment motivé, ça ferait des mois que le rachat serait validé. Que font les dirigeants de l'OL dans cette affaire. On a l'impression qu'ils subissent l'événement et qu'ils n'ont pas leur mot à dire, se questionne le supporteur de 26 ans. En tant qu'homme d'affaires, Jean-Michel Aulas doit bien voir que cette histoire est totalement louche.”

Fidèle lecteur de notre média, le dénommé Juninho Pernambucano sur Olympique-et-Lyonnais a lui dit “ stop depuis bien longtemps. Qu’on emprunte à des fonds (de toute manière, c’est ce que Textor fait donc ça reviendra au même) et qu’on se laisse le temps de trouver un vrai acheteur sérieux”, propose-t-il. Adriano, fan lyonnais depuis plus de 15 ans, pense lui que “le problème du club est plus profond. Cette vente correspondrait à un pansement sur une jambe de bois. Textor arrive sans véritablement mettre son argent en dépendant d’autres grands groupes qu’il faudra rembourser quoi qu’il arrive, les infrastructures seront les premières impactées et c’est évidement triste de bâtir tout cela pour que cela puisse partir en cendre en si peu de temps, regrette-t-il. Cette opération calamiteuse est tout bonnement le reflet de la gestion désastreuse des dirigeants depuis plusieurs années.”

La communication des différents acteurs est pointée du doigt

En parlant de l’état-major de l’OL, ce dernier, tout comme l’investisseur américain, est pointé du doigt pour sa communication lors des derniers mois. Les prises de parole et les communiqués successifs ont visiblement eu raison de certains supporteurs. “Je vise plus la communication de l’Olympique lyonnais que John Textor dans le fond, je trouve lunaire qu’une conférence aussi importante que celle qui avait été faite (au mois de juin) ait eu lieu avant que tout soit bouclé. Il y a, selon moi, une erreur à ce sujet, estime Amine Hadouche, 28 ans. Quel que soit le deal, tant que rien n’est paraphé et signé, tout peut arriver et je trouve très curieux qu’un club comme Lyon n’ait pas anticipé tous les scénarios. Son image en prend un coup, une fois n’est pas coutume. Il y a de la déception et de l’inquiétude.” Sur Facebook, Djé Berger Gones confie qu’il aimerait voir les deux principaux acteurs de ce rachat s’exprimer clairement sur le sujet “Nous sommes perdus, on ne sait rien et cela nous prend la tête”, insiste-t-il.

Lecteur assidu d’O&L, OL Victory partage son opinion. “Le problème principal dans cette affaire, c'est la communication désastreuse de Jean-Michel Aulas via le club, affirme-t-il. Il a fait exactement ce que tout le monde du foot sait qu'il ne faut pas faire, brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Le pauvre ours Textor se retrouve exposé alors que les délais imposés par les créanciers, puis par la ligue anglaise via Crystal Palace, sont sans doute tout à fait normaux. Son capital confiance chez les supporteurs est proche de zéro et Aulas en est le principal responsable.”

Thomas, abonné au Virage nord depuis 2014, n’oublie pas le rôle des autres vendeurs, IDG et Pathé. “Selon moi, c’est plus une mauvaise communication, et la faute de Pathé / IDG, qui sont trop pressés et demandent peut-être un gros prix. C’est encore un peu flou et le fait que l’OL soit encore coté en bourse oblige le club à communiquer régulièrement. Sur John Textor, je pense qu’on est assez peu à savoir quoi juger finalement”, nuance-t-il.

Plusieurs supporteurs demandent de la patience

Car si l’homme d’affaires venu des Etats-Unis ne fait pas forcément l’unanimité chez les fans, certains, comme nous l’indiquions plus haut, continuent de croire à ce rachat. “Malgré les apparences, le projet de Textor me semble cohérent et son financement a été approuvé, rappelle Erwann Noël, 37 ans et supporteur rhodanien depuis les années 2000. L'affaire pour l’OL est bonne avec une diminution de sa dette et de l’argent disponible de suite. Reste l’approbation des actionnaires de Crystal Palace pour le transfert des parts de Textor dans Eagle Football et ça, ça ne dépend pas de Lyon. D’après le dernier communiqué, plutôt rassurant, il apparaît confiant quant à l’obtention rapide de cet accord, qui permettrait de conclure l’opération. Il faut de la patience.”

Pour David, 34 ans et qui a lui aussi connu les belles années de son équipe de cœur, “il est trop tard pour s’apercevoir s’il y a eu erreur de casting ou pas, pense-t-il. Depuis le 21 juin et l'officialisation de la vente, l'OL et ses actionnaires n'ont plus le choix de céder leurs parts à John Textor. L'accord avec lui était d'augmenter le capital de 86 M€ et il rachetait à 3€ l'action. Si la vente ne se fait pas, on repartirait sur une recherche d'investisseur (à moins de 3€) avec des négociations de plusieurs mois, ainsi qu’un énième prêt pour le club avec un taux important pour augmenter le capital. Donc à l'instant T, la meilleure chose, c'est la vente à Textor. Est-ce une bonne chose ? On verra au fil du temps et lors de l'achat comment il a fait son montage financier pour pouvoir juger.”

Sur notre site, Philippe se dit lui aussi favorable à l’arrivée d’Eagle Football dans le paysage lyonnais. “De toute façon, Pathé et IDG veulent vendre, alors stopper le processus actuel ne ferait que prolonger la période d'incertitude pour aboutir à des changements d'actionnaires finalement. Ce qui me paraît bien aussi dans ce projet, c'est qu'il prévoit de recapitaliser et désendetter complètement l’OL, même s'il n'a pas affiché toutes les modalités de ce dernier point. Ça ne veut pas dire qu'il va investir à tour de bras derrière, mais ça résout le problème des échéances urgentes de remboursement et apporte de la sérénité. Ensuite, ça ne paraît pas un débile, il a l'expérience de propriétaire de club de foot, il a la réputation de déléguer, fait-il remarquer. Je pense, contrairement à beaucoup, que Jean-Michel Aulas va bien effectuer au moins trois ans de présidence, et donc que ça ne sera la poursuite des projets et pas une révolution au quotidien.”

Un rachat qui laissera des traces

Que John Textor devienne ou non le propriétaire de l’Olympique lyonnais, ces derniers mois laisseront des traces dans toutes les strates de l’institution. En juin, lors d’un précédent sondage, les supporteurs avaient déjà exprimé, à plus faible dose, leurs doutes au sujet du potentiel futur acquéreur et les récents rebondissements n’ont certainement pas joué en sa faveur.