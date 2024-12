A Angers, l'OL devrait compter sur Cherki dès le coup d'envoi

Remplaçant contre Nice (4-1), Rayan Cherki sera sans doute de retour dans le 11 ce samedi face à Angers (21h). Pour le reste, il devrait y avoir peu de changements.

C'était l'une des petites surprises au coup d'envoi d'OL - Nice le week-end dernier (4-1). Rayan Cherki s'est assis sur le banc des remplaçants, laissant sa place à Saïd Benrahma, passeur décisif ce jour-là. Avec l'absence de l'international algérien, il est presque certain que le milieu offensif français reprendra son rôle dans le 11 ce samedi à Angers (21 heures).

Reste à savoir si ce sera dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. Car même sans son autre meneur de jeu attitré, Pierre Sage pourrait opter pour un recentrage de son numéro 18, et une titularisation d'Ernest Nuamah par exemple à droite. Sur l'aile gauche, Malick Fofana devrait enchaîner, tout comme le capitaine Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé la semaine passée.

Un banc avec des solutions

Une chose est sûre, l'entraîneur rhodanien des solutions dans sa besace. Derrière, par exemple, il lui faudra trancher entre Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles, voire Duje Caleta-Car pour les postes à droite de la défense. Et même au milieu, Tanner Tessmann et Maxence Caqueret sont de possibles entrants en cours de rencontre. Sans oublier devant Georges Mikautadze et son doublé lors de sa dernière titularisation.

Le coach lyonnais se réjouissait de cette profondeur de banc. "L'essentiel, c'est d'être illisible pour l'adversaire. Ce qui est important, c'est d'avoir de multiples solutions. Et ce n'est pas parce qu'on a énormément de choix que l'on n'a pas de stabilité dans les 11 alignés, a-t-il rétorqué. Dans tous les cas, avec l'enchaînement des matchs, on se doit d'appréhender les choses différemment, car l'un des enjeux majeurs reste la fraîcheur. A partir du moment où ils ont tous des perceptives, forcément, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce système est bénéfique pour l'équipe. Avoir du nombre nous permet de durer."

La composition probable de l'OL à Angers : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette (C), Fofana.