Alexandre Lacazette, 9ᵉ joueur le plus capé de l'histoire de l'OL

Alexandre Lacazette lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lors de la précieuse victoire face aux Aiglons (0-2), Alexandre Lacazette a disputé son 381ᵉ match à l'OL, dépassant une légende du club.

Malgré ses douze buts inscrits toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette est moins performant que la saison précédente. À l'image de sa dernière prestation à Nice (0-2) qui n'a pas été fameuse. Cependant, l'international français continue tout de même de marquer un peu plus le club de son empreinte. Après avoir surpassé Jean-Pierre Papin en termes de ratio de buts par minute jouée, le capitaine rhodanien devient également le 9ᵉ joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Avec 381 matchs disputés en Rouge et Bleu, Alexandre Lacazette dépasse une légende du club : Ángel Rambert.

Aux bons souvenirs d'Ángel Rambert

Ángel Rambert (1936-1983) était un footballeur d'origine argentine naturalisé français, connu pour son passage marquant à l’OL. Né en Argentine, il débute sa carrière en 1958 au Club Atlético Lanús avant de rejoindre la France en 1960 pour signer à l’OL. Il passera 10 ans dans la capitale des Gaules (1960-1970). Attaquant polyvalent, il devient une pièce essentielle du club lyonnais grâce à sa technique, sa combativité et son sens du jeu. En 380 matchs officiels, il inscrit 88 buts et a remporté notamment la Coupe de France en 1964, le premier grand trophée de l'OL. Après son départ de Lyon, Ángel Rambert a joué brièvement au Red Star avant de raccrocher les crampons.