Dans la bataille tactique à trois défenseurs centraux, Christophe Pélissier en est sorti vainqueur. L’entraîneur d’Auxerre s’attendait plutôt à un retour en losange à l’OL.

Ils n’avaient plus goûté à l’odeur des trois points depuis la 13e journée. Après onze rencontres à enchaîner les contreperformances (2 points en 2023), l’AJ Auxerre a renoué avec la victoire et s’est relancé dans la course au maintien en recollant à Strasbourg et Ajaccio qui n’ont pas encore joué. Cette victoire face à l’OL (2-1), les Auxerrois sont allés la chercher avec le cœur et grâce au soutien de leurs supporters. Dans un Abbé-Deschamps à guichets fermés, les coéquipiers de Gaëtan Perrin ont inversé la tendance en trois minutes au retour des vestiaires.

"À la mi-temps, j’ai félicité les garçons, a déclaré Christophe Pélissier après la rencontre. On était certes menés, par la faute du talent adverse, mais notre plan était respecté et j’étais persuadé qu’en allant les chercher, en amenant le public avec nous et avec énergie, on pourrait recoller. Ce (vendredi) soir, on a vu une équipe croire en ses qualités."

Auxerre voulait procéder en contre

Dans un système à cinq défenseurs, le coach auxerrois avait clairement fait le choix du contre et de laisser le ballon à l’OL. Néanmoins, les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu, la faute à un système tactique lyonnais différent de celui espéré au coup d’envoi. "On avait opté pour ce schéma, car on pensait que l’OL rebasculerait sur son 4-4-2 en losange, afin d’aller les presser haut avec nos pistons."

C’est finalement une bataille en 3-5-2 ou 3-4-3 que se sont livrées les deux formations vendredi soir. Quand l’une a mis de la vitesse et du mouvement sur ses transitions, l’autre a eu une possession stérile. Et c’est la volonté d’appuyer là où ça fait mal qui a été récompensée avec cette victoire auxerroise.