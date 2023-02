Auxerre - OL (2-1) : "C’est inadmissible", juge Maxence Caqueret

En menant au score, l’OL a trouvé le moyen de perdre son match contre Auxerre (2-1). Après la rencontre, Maxence Caqueret n’a pas mâché ses mots même s'il se félicite du soutien des supporters.

"Inacceptable", "inadmissible"… Les durs mots pour décrire les maux lyonnais ont été nombreux vendredi soir après le 9e revers de la saison de l’OL à Auxerre (2-1). Les joueurs lyonnais avaient toutes les cartes en mains pour s’offrir cet espoir d’Europe tant attendu et mettre la pression sur ses concurrents. Finalement, ils ont repris un coup sur la tête et vont certainement voir la course à l’Europe prendre quelques longueurs d’avance d’ici à la fin de la 24e journée dimanche soir. Les coéquipiers d’Anthony Lopes avaient pourtant tout bien fait, du moins au niveau comptable. À défaut d’être séduisants dans le jeu, ils avaient réussi à trouver la faille grâce à Moussa Dembélé. Et puis tout a volé en éclat entre la 50e et la 53e minute…

"Notre entame de deuxième mi-temps est catastrophique. On perd deux ballons qui amènent les deux buts. Je pense qu’on avait le match en main, on faisait une bonne première période, c'est inadmissible, n’a pas mâché ses mots Maxence Caqueret sur Prime Video. Ce sont des erreurs de concentration. On était sur une bonne série et on se plombe par notre faute, c'est regrettable. Ils sont revenus plus fort dans l'agressivité, en deuxième mi-temps, on n'a pas su réagir."

"Les supporters sont avec nous"

Incapable de créer un peu de folie dans le jeu face au bloc encore plus compact auxerrois avec le but du 2-1, l’OL a multiplié les séquences de possession stérile et n’a eu que ses yeux pour pleurer après ce nouveau revers. Malgré le soutien populaire, les Lyonnais n’ont pas trouvé ce supplément d’âme qui leur avait fait tant de bien contre Lille et Lens. Après la rencontre, les joueurs se sont dirigés vers la tribune visiteur pour remercier les supporters lyonnais venus nombreux (800) mais aussi échanger après cette déroute.

Un échange productif selon le milieu de terrain, certainement le meilleur Lyonnais vendredi soir. "On a parlé avec les supporters, ils ont dit qu'ils étaient avec nous, qu'ils ne nous lâcheraient pas. C’est bon à entendre parce qu’on aura besoin d’eux pour remonter au classement. Mais, c'est à nous de réagir sur le terrain pour gagner des matchs". Réagir plutôt qu’agir, un mal lyonnais ces dernières saisons. Malgré tout, un sursaut d’orgueil est attendu dès samedi prochain à Angers.