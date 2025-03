Bayern Munich - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire, arbitre et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et l'OL.

Avant-match

Injouable en France, hormis la sortie de route en Coupe de France face à Reims, l'OL retrouve la Ligue des champions ce mardi. Il s'agit du début de la phase éliminatoire, et donc des choses sérieuses pour les Fenottes. Après une phase de poules largement maîtrisée (six victoires en six rencontres), elles se mesurent au premier du championnat d'Allemagne, le Bayern Munich. Avec la volonté si possible de prendre une première option sur la qualification lors de ce déplacement en Bavière.

Pour cette première manche, Joe Montemurro, l'entraîneur des Rhodaniennes, pourra s'appuyer sur un groupe quasiment au complet. Manquera à l'appel tout de même Daniëlle van de Donk. La Néerlandaise est encore trop juste. Rappelons qu'elle s'est blessée au pied en sélection. Pour le reste, les cadres comme Christiane Endler, Vanessa Gilles, Wendie Renard, Lindsey Heaps (ex-Horan), Melchie Dumornay ou encore Kadidiatou Diani.

A quelle heure se jouera Bayern Munich - OL ?

Le coup d'envoi de ce duel entre Allemandes et Françaises aura lieu à 21 heures. Au sifflet en tant qu'arbitre centrale, nous retrouverons l'Espagnole Olatz Rivera Olmedo. Elle sera d'ailleurs épaulée de compatriotes à la fois comme assistantes, et à la vidéo.

Sur quelle chaîne regarder Bayern Munich - OL ?

L'affiche de jour ne sera pas retransmise sur YouTube. En revanche, vous pourrez tout de même regarder cette partie sur la plateforme du diffuseur, DAZN. Le match sera visible gratuitement, à condition de se créer un compte.