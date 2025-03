Mercato : Youssouf Koné (ex-OL) quitte déjà la JS Kabylie

Six mois après son arrivée de Molenbeek, Youssouf Koné a trouvé un accord avec la JS Kabylie pour la résiliation de son contrat.

Mardi 11 mars, l'aventure de Youssouf Koné au JS Kabylie a pris fin. Ayant disputé 12 rencontres depuis son arrivée en septembre 2024, le latéral gauche n'est plus apparu avec l'équipe depuis le départ de l'entraîneur Abdelhak Benchikha, le 3 janvier 2025. Cette absence prolongée sous les ordres du nouveau coach, Josep Zinnbauer, a suscité de nombreuses rumeurs. Certains l’accusent d'avoir fait pression sur la direction pour récupérer ses salaires. Le club kabyle, de son côté, est resté silencieux face à ces accusations.

Mohamed-Reda Hamidi préféré à Koné

Malgré son retour aux entraînements, Zinnbauer a préféré Mohamed Reda-Hamidi, pourtant latéral droit de formation, au Malien, pour le poste de latéral gauche. Comprenant qu'il n'entrait plus dans les plans du staff, l'ex-joueur du LOSC (2013-2019) a demandé à partir. La JSK a ainsi officialisé son départ la semaine passée. Youssouf Koné devient le troisième joueur étranger à quitter le club dernièrement, après Sadiou Kanouté et Djibril Ouattara.

Une carrière faite d'instabilité

Après un passage réussi à Lille, le footballeur de 29 ans est recruté par l'OL en 2020. L'Olympique lyonnais investit alors pour neuf millions d'euros. Peinant à s'imposer dans le Rhône, il a multiplié les prêts peu concluant à Elche (2020), Hatayspor (2021), Troyes (2021) et Ajaccio (2022). Le 28 août 2023, il s'engage librement à Molenbeek (club appartenant à John Textor). Un an plus tard, Koné prend la direction de l’Algérie avant de mettre fin à son contrat seulement six mois après sa signature. Libre de tout contrat, il va se lancer à la chercher un projet afin de tenter un nouveau rebond dans sa carrière.