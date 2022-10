Bientôt le 100e match de Maxence Caqueret à l'OL

Maxence Caqueret lors d’OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La semaine dernière, Maxence Caqueret a disputé son 99e match avec l'OL. Le jeune milieu de terrain se rapproche donc des 100 rencontres professionnelles.

Remplaçant face à Toulouse vendredi dernier (1-1), Maxence Caqueret est entré à 20 minutes de la fin de la partie. Ce jour-là, le Gone a disputé son 99e match sous les couleurs de l'OL. La 100e apparition du milieu de terrain avec son club formateur ne devrait donc pas tarder, possiblement dimanche à Rennes.

L'international Espoirs français de 22 ans a débuté sa carrière professionnelle le 5 janvier 2019 lors d'une affiche de Coupe de France à Bourges. Depuis, il a inscrit un but (contre Bourg-en-Bresse en 2020) et a été titulaire à 75 reprises toutes compétitions confondues. Il a joué 77 rencontres de Ligue 1, 11 de coupes nationales et 11 de coupes d'Europe.