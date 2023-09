Caleta-Car : "Lovren ne m'avait dit que du bien sur l'OL"

Ćaleta-Car a livré ses premières impressions depuis son arrivée à Lyon, mais surtout son rapprochement avec Dejan Lovren.

"Je suis très heureux ici." À première vue, Duje Ćaleta-Car semble conquis à l'idée d'avoir rejoint l'OL cet été. Transféré sous la forme d'un prêt en provenance de Southampton (Angleterre), le défenseur central croate (23 sélections, 1 but) a disputé ses premières minutes sous le maillot rhodanien face à Montpellier et Nice. Mais, le joueur de 26 ans mentionne davantage l'apport de Dejan Lovren. Ce dernier a compté dans le choix de Ćaleta-Car. "Je connais bien Dejan, c'est un très bon ami. On a joué ensemble en sélection croate. Quand j'ai entendu dire que l'OL voulait m'acheter, je l'ai tout de suite appelé et il m'a dit du bien sur le club."

Associés en charnière centrale pour la saison ?

Ex-joueur passé notamment par l'Olympique de Marseille (2018-2022), le Croate se dit séduit par les infrastructures du club et de la ville. "Quand je suis arrivé, j'ai vu un beau stade, un beau centre d'entraînement et j'aime beaucoup la ville de Lyon." Avant de parler de son intégration : "Dejan (Lovren) m'a bien aidé, mais toute l'équipe m'a bien accueilli." Dorénavant, il espère retrouver son partenaire de sélection sur les terrains de Ligue 1 à ses côtés. "On veut qu'il revienne dans le groupe, il a recommencé à s'entraîner jeudi et on a hâte de le retrouver." Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Le défenseur de 34 ans devrait être de retour pour la venue du Havre après la trêve internationale.