Camille Abily voit l’OL "comme un club révolutionnaire"

Adjointe de Sonia Bompastor depuis deux saisons, Camille Abily s’épanouie dans ce rôle. Comme son acolyte, elle a tout connu à l’OL depuis maintenant quinze ans.

Elles sont inséparables. Quand Sonia Bompastor a été intronisée sur le banc de l’OL à la fin de la saison 2020-2021, elle n’a pas mis longtemps à trouver qui serait son second. Ayant fait les 400 coups avec le maillot de l’OL ou de l’équipe de France, l’entraîneure lyonnaise a rapidement choisi de nommer Camille Abily comme adjointe. "Au début quand j’ai arrêté, je me suis demandé ce que j’allais faire. Être coach me tentait, mais je n’étais pas sûre d’avoir envie de revivre la vie de déplacements, rembobine-t-elle dans Ouest-France. Au final, j’ai découvert un autre métier très intéressant, celui de consultante, mais je me suis rendu compte qu’être proche du terrain me manquait vraiment."

Abily aime transmettre aux jeunes

Celle qui se voyait comme institutrice s’est vite rendue compte que la passion et la pression des terrains restait une vraie drogue. Avec Bompastor, elle forme depuis deux ans un binôme "complémentaire. Elle est plus sur les principes défensifs, moi plus offensifs par rapport à nos postes." Avec son duo d’anciennes joueuses et capitaines, l’OL a retrouvé les sommets français et européens la saison dernière. Une vraie fierté pour le tandem qui est presqu’une exception dans le football féminin. Voir deux femmes à la tête d’une équipe est rare et la Ligue des champions l’a prouvé avec seulement Zürich coaché par une femme dans le groupe lyonnais. Tout sauf une surprise pour Camille Abily qui a connu et participé à l’ascension lyonnaise depuis son arrivée en 2006.

"Pour moi, l’OL est un club révolutionnaire. Depuis le début, il a toujours fait grandir le football féminin. Je pense que placer Sonia à la tête de l’équipe s’inscrivait dans la continuité du club, a poursuivi la Bretonne. Pas parce que c’est une femme, mais parce qu’elle a les compétences et toute l’expérience pour le faire. Moi étant dans le staff, c’était la facilité d’être ce binôme."

Après les complications du début de saison, le duo Bompastor - Abily souhaite désormais rester au sommet.