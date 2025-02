Châteauroux : Cris (ex-OL) s’excuse après une causerie vulgaire 

Cris, ex-joueur de l’OL, a présenté des excuses sur ses réseaux sociaux. Il avait tenu des propos assez grossiers lors d'une causerie avec le club de Châteauroux.

Depuis mardi, Cris, l'entraîneur de Châteauroux et ancien joueur de l'OL, fait le tour des réseaux sociaux. Le club, classé 17e et dernier en National, a partagé sur TikTok une vidéo. Celle-ci met en scène le discours d'avant-match de l'entraîneur brésilien. Une allocution prononcée juste avant le succès contre Quevilly Rouen (2-1) le 14 février dernier. Une causerie qui a fait parler car l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais a employé un langage plutôt vulgaire et grossier. Au lendemain de la parution de l'extrait, le Brésilien a pris un moment pour présenter ses excuses.

"Je reconnais que mes propos étaient inappropriés"

L’ex-défenseur a publié un message sur son compte Instagram. "Suite à un extrait d'une de mes causeries d'avant match, des propos, sortis de leur contexte, ont été rendus publiques. Je souhaite m'adresser à l'ensemble de la communauté sportive, la Berrichonne, les supporters, les joueurs ainsi que leur famille, et enfin toutes les personnes que j'ai pu offenser. Je reconnais que mes propos étaient inappropriés", a reconnu Cris.

Il admet que ses mots utilisés n'étaient probablement pas les bons. "Mon intention était de motiver mes joueurs, mais je réalise que le langage employé était déplacé et ne reflète pas les valeurs de respect que je défends. Je présente mes excuses les plus sincères à toutes les personnes affectées par mes paroles, en particulier celles qui se sont senties heurtées ou dévalorisées. Je m'engage à adopter une communication plus respectueuse et appropriée à l'avenir, conscient de l'impact que mes mots peuvent avoir", a écrit l’ex-joueur de l’OL.