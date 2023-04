Mardi, cinq anciens joueurs passés par l'Olympique lyonnais se sont qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions. On y retrouve l'habituel Karim Benzema (Real Madrid) mais également le jeune Pierre Kalulu (AC Milan).

Chelsea - Real Madrid

Dans la soirée de mardi se jouaient les matchs retours des quarts de finale de Ligue de Champions. Le Real Madrid emmené par Karim Benzema affrontait le Chelsea FC de l'autre Français N'Golo Kanté. Après s'être imposés 2-0 au match aller, les hommes de Carlo Ancelotti ont réitéré la performance. Score final 0-2 et 4-0 sur les deux rencontres. Grâce à cela, les anciens de l'OL, Karim Benzema, Mariano Diaz (resté sur ld banc) et Ferland Mendy (actuellement blessé) se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une normalité pour le Real Madrid... Mardi, Benzema s'est aussi qualifié pour sa onzième demi-finale dans la compétition au cours de sa carrière. Le Brondilland banalise encore une fois l'exceptionnel...

Naples - AC Milan

La victoire 1-0 lors du premier duel à San Siro ne permettait à Pierre Kalulu d'être complètement serein avant le retour au Stadio Diego Armando Maradona. L'AC Milan n'a pas eu besoin d'aller au fin fond de l'Europe pour disputer son quart. Un match 100% italien contre Naples et une qualification 2-1 au score cumulé des deux rencontres. L'ancien portier lyonnais Ciprian Tătăruşanu jouera sa deuxième demi-finale de Ligue Champions avec Milan, après celle de 2020 et du final 8 avec l'OL... Malheureusement, une seule équipe pouvait sortir victorieuse et Tanguy Ndombele est tombé du mauvais côté. Le milieu encore à Lyon la saison dernière s'arrête en quart de finale de Coupe d'Europe cette année.