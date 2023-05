Clermont - OL : pour Zeffane (ex-OL), ce sera un "match spécial"

Ancien joueur de l'Olympique lyonnais (2012-2015), Mehdi Zeffane retrouve son ancien club ce dimanche à partir de 13 heures.

Après avoir passé six ans de sa vie à l'Olympique lyonnais (formation puis professionnel), Mehdi Zeffane va retrouver son ancien club pour la première fois depuis son passage au Stade Rennais (2015-2019). Ce dimanche à 13 heures, les Clermontois accueillent l'OL à Gabriel-Montpied.

Comme son coéquipier, Maxime Gonalons, les deux jouent désormais à une centaine de kilomètres de leur club formateur. Avant la rencontre, le natif de Saint-Foy-lès-Lyon est revenu sur le lien qui l'uni à la ville de son enfance. "Forcément, ce sera un match spécial pour moi, pour tous les joueurs qui jouent contre leur ancien club, a-t-il indiqué. C’est vrai que je suis né à Lyon, formé là-bas, j’ai des copains qui sont encore dans l’équipe, donc ça va me faire plaisir de les revoir."

Sans états d'âme

Malgré tout ce qui l'attache à l'OL et à la ville de Lyon, Zeffane reste concentré sur son objectif, remporter le match. Néanmoins, il sait que du côté lyonnais, rien ne sera laissé à l'adversaire. Les joueurs de Laurent Blanc sont toujours dans une intense course à l'Europe, tandis que Pascal Gastien et sa formation jouent relâcher après l'obtention de leur maintien, ce qui leur permet d'enchaîner les bonnes prestations.

"Après, il y aura trois points à prendre sur le terrain. Je m’attends à un match très disputé, a poursuivi Mehdi Zeffane. Ça va être un gros match, c’est un derby, Lyon est sur une très bonne série et je pense que leur dernier match mentalement a dû leur faire du bien."