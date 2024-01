Contre Bergerac, Caqueret a joué son 150e match avec l’OL

Maxence Caqueret célébrant son but avec l’OL contre Bergerac (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Buteur décisif vendredi soir contre Bergerac, Maxence Caqueret a validé la qualification de l’OL (1-2). Il a dans le même temps parfaitement fêté son 150e match avec son club formateur.

Il avait inscrit son premier but en professionnels lors d’un match de Coupe de France. C’était le 4 janvier 2020 contre le club partenaire qu’est Bourg-en-Bresse Péronnas. Depuis, quatre autres s’étaient greffés à ce total, tous la saison dernière quand Laurent Blanc avait choisi de faire jouer Maxence Caqueret un cran plus haut. Encore muet dans cet exercice 2023-2024, le milieu de terrain est sorti de sa boîte au meilleur des moments vendredi soir à Limoges. Quand l’OL n’arrivait pas à rependre l’avantage contre Bergerac, Caqueret a profité d’un coup-franc dégagé plein axe par la défense adverse pour reprendre de volée. Malgré la pléiade de jambes dans cette surface de réparation, le ballon a fini sa course dans le but bergeracois et la qualification (1-2) pour l’OL au rendez-vous.

Des débuts et un premier but en Coupe de France également

Ce but ne vient pas cacher une prestation compliquée du milieu de terrain, en difficulté avec Corentin Tolisso, mais enlève une belle épine du pied de l’OL. Après la rencontre, Maxence Caqueret pouvait avoir le sourire d’avoir libéré les siens et d’avoir parfaitement fêté un nouveau cap avec son club formateur. Ce match des 16es de finale de la Coupe de France était le 150e pour l’ancien de Chaponnay-Marennes depuis ses débuts contre Bourges en janvier 2019, là encore en Coupe de France. Une relation décidément particulière pour Caqueret avec cette compétition.