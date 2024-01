OL Académie : une phase aller à oublier pour les U17 à Clermont

En attendant l’arrivée de Jordan Gonzalez dans un peu plus d’une semaine, les U17 de l’OL attaquent cette nouvelle année avec l’envie de faire mieux. Cela passe par Clermont dès ce samedi (15h).

La saison dernière, les U17 de l’OL faisaient parler d’eux pour leurs belles performances dans le championnat national sous la houlette d’Amaury Barlet. L’exercice s’était terminé sur une vraie pointe de déception avec une élimination prématurée en playoffs, mais on était loin du folklore de cette saison 2023-2024. Huitièmes, les Lyonnais retrouvent le championnat pour la première fois en 2024, mais toujours sans coach. Avec la procédure lancée contre Mohamed Chacha courant décembre, Fabien Caballero et Florent Testard avaient pris au pied levé l’équipe pour le dernier match de l’année qui s’était soldé par une défaite contre Lyon-La Duchère.

Clermont en attendant Gonzalez

Ce samedi (15h), à Clermont, Florent Testard sera toujours sur le banc lyonnais, mais plus pour très longtemps. En effet, à la fin du mois, Jordan Gonzalez viendra prendre la place vacante, une fois son aventure avec le FBBP01 terminée. En attendant, Testard espère permettre à ses jeunes joueurs de retrouver un peu le sourire en Auvergne. Déjà défait à sept reprises sur la première partie de la saison, l’OL a dit adieux aux playoffs mais ce premier semestre 2024 doit servir à montrer un visage plus séduisant et finalement à préparer l’avenir puisque certains évolueront (ou évoluent déjà de temps en temps comme Etondé ou Thyvent) avec les U19. À défaut d’un vrai intérêt sportif, le travail de formation doit suivre son cours.