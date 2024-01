Bien gêné en première période par Nantes, l'OL a finalement accéléré en deuxième mi-temps pour s'imposer (6-0). Delphine Cascarino en a profité pour retrouver la compétition.

On pouvait s’attendre un duel déséquilibré entre le leader de la D1 et le 3e de D2. Ce dimanche, le 8e de Coupe de France opposait l’OL et le FC Nantes, une affiche inédite mais qui, sur l’aspect tactique, a tenu ses promesses. En effet, les Nantaises ont préparé un plan et ont appliqué à la lettre les consignes pour considérablement gêner leur adversaire. En effet, si Vicki Becho, pour sa 50e apparition sous ce maillot, a ouvert le score très tôt sur corner (1-0, 8e), le reste de la première mi-temps fut très brouillonne pour les Lyonnaises.

Entre les occasions manquées par Ada Hegerberg (20e, 24e, 41e) et Eugénie Le Sommer (24e et 44e), les bonnes interventions de la gardienne adverse et les fautes techniques, les Fenottes ont livré un visage bien différent de celui de jeudi en Ligue des champions (7-0 contre St. Pölten). En face, les Ligériennes ont répondu par un pressing intelligent, une belle qualité pour conserver le ballon. Loin de poser le bloc devant leur surface, elles ont d’ailleurs eu une balle pour égaliser par Ossol, qui a trouvé les gants de Christiane Endler (26e).

Le Sommer proche du triplé

La seconde période est repartie sur des bases similaires, mais à l’image du premier acte finalement, Dzsenifer Marozsán a donné un peu d’air à son équipe d’une frappe enroulée suite à une action confuse (2-0, 56e). Le coup de poignard pour Nantes, qui dans la foulée, a subi le troisième but des championnes en titre, Ada Hegerberg suivant parfaitement un tir repoussé dans ses pieds (3-0, 58e).

Fort logiquement, les pensionnaires de deuxième division ont ensuite lâché leur organisation progressivement, concédant une vague de situations plus ou moins nettes. Le Sommer a fini par trouver la faille (4-0, 67e et 78e, 6-0), tout comme Griedge Mbock (5-0, 69e), qui ont parachevé ce très large succès.

On a revu Cascarino sur un terrain

Le travail est fait donc pour l’OL, qui sera bien au rendez-vous des quarts de finale (14 février), comme PSG, le Paris FC, Fleury, Lille, Montauban (D2), Lens (D2) et Le Puy Foot (D3), le petit Poucet. Mais avant cela, il faudra négocier trois rencontres : le Slavia Prague en coupe d’Europe, puis Reims et le choc face à Paris. Pour ces rendez-vous, l’Olympique lyonnais pourra compter sur Delphine Cascarino, qui a retrouvé les terrains plus de huit mois après sa grave blessure au genou (71e). L’autre bonne nouvelle de ce dimanche.