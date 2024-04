Erawan Garnier (OL) retenu avec les U23 de Thaïlande

Déjà retenu il y a quelques semaines pour un stage avec les U20, Erawan Garnier va disputer la Coupe d’Asie U23 avec la Thaïlande. Le tournoi est qualificatif pour les Jeux Olympiques 2024.

L’essai semble avoir été transformé pour Erawan Garnier. Retenu il y a quelques semaines pour jouer les sparring-partner à l’occasion d’un rassemblement des U20 thaïlandais, le jeune joueur de l’OL ne va désormais plus faire de la figuration et se retrouve même à l’étage supérieur. À l’occasion de la Coupe d’Asie U23 qui se tiendra dans les prochains jours au Qatar, Garnier a été retenu dans la liste et aura un défi de taille. Du 15 avril au 3 mai prochain, ce sont trois billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se joueront. En phase de poules, la Thaïlande affrontera la Jordanie, les Émirats arabes unis et le Koweit.

Avec les U19 puis la réserve cette saison

Ces plus de quinze jours de compétition vont forcément faire rater des matchs à Erawan Garnier avec l’OL. Né en 2006, le polyvalent joueur a commencé la saison avec les U19 avec qui il s’est plutôt montré à son avantage avec 6 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Ces performances lui ont ouvert les portes de la réserve ces dernières semaines. Ayant déjà disputé sept rencontres avec l’équipe de Gueïda Fofana, Erawan Garnier a trouvé le chemin des filets à une reprise.