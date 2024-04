Pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2025, la France affronte l’Irlande à Metz (21h10). Hervé Renard a choisi de titulariser trois joueuses de l’OL pour l’occasion.

Une fois de plus, elles sont en nombre en équipe de France féminine. Pour le rassemblement d’avril et les deux matchs éliminatoires pour l’Euro 2025, Hervé Renard a encore choisi de s’appuyer sur un fort contingent de joueuses de l’OL. Elles sont au nombre de sept et auraient pu être une de plus si Amel Majri n’avait pas fait les frais des choix du sélectionneur français. Pour affronter l'Irlande ce vendredi (21h10) à Metz, Renard a décidé de titulariser trois de ces Fenottes avec notamment ligne d’attaque à forte consonance lyonnaise avec Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino pour épaule Marie-Antoinette Katoto.

L’attaquante parisienne titulaire, cela veut donc dire qu’Eugénie Le Sommer prend place sur le banc avec Wendie Renard qui va devoir patienter encore un peu. Assurant elle-même ne pas être à 100% de se forme après un retour à la compétition depuis deux semaines, la capitaine de l’OL et des Bleues va être gérée par le staff médical français. Elle s’assoira donc sur le banc aux côtés de ses coéquipières de club que sont Vicki Becho et Selma Bacha.

La composition de la France : Peyraud-Magnin - Perrisset, Lakrar, Mbock, Karchaoui - Dali, Toletti, Geyoro - Diani, Katoto, Cascarino