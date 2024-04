Une thématique foot au "Week-end Doc" à la MJC Monplaisir

À l’occasion du Festival de cinéma documentaire "Week-end Doc" au cinéma MJC Monplaisir, un thème sur le foot se tiendra ce samedi 6 avril à 16h. Avec le code FOOT, il est possible d’assister à la projection gratuitement ou à l’un des thèmes du week-end.

À Lyon, le football féminin est forcément une histoire qui parle. Avec le club le plus titré de France et d’Europe en son sein, la capitale des Gaules ne peut ignorer ce lien qui la relie avec l’OL féminin. Ce week-end, à l’occasion du Festival de cinéma documentaire "Week-end Doc" organisé par l'association 99, une séance thématique sera consacrée au football ce samedi 6 avril à partir de 16h. Une première projection aura lieu avec le documentaire de courte durée (17 minutes) "Le Match" et sera suivie par l’histoire de la première Coupe du monde féminine avec le documentaire (1h30) nommé "Copa 71".

Séance gratuite avec le code FOOT

Ce week-end sous le signe du documentaire se passera du côté du cinéma MJC Monplaisir dans le 8e arrondissement et avec le code FOOT, vous, fidèles lecteurs du site Olympique-et-Lyonnais, pouvez assister gratuitement à cet évènement que ce soit pour la thématique consacrée au football ou à l’une des trois autres au programme (Miam, En famille, Océan). Pour cela, il suffit de se rendre sur la billetterie de l’évènement en cliquant sur ce lien puis en entrant le code FOOT au fil de votre achat. Le festival de cinéma documentaire "Week-end Doc" se tient du samedi 6 au dimanche 7 avril.