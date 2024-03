France féminine U19 : 5 joueuses de l'OL appelées

Féérine Belhadj, gardienne de l’OL et internationale U19 (Facebook OLAngElles)

Les U19 françaises visent la qualification pour l'Euro de la catégorie l'été prochain. Pour le 2e tour des éliminatoires, 5 Lyonnaises ont été convoquées.

Fin octobre 2023, l'équipe de France U19 féminine avait obtenu son billet pour le deuxième tour des éliminatoires à l'Euro de la catégorie. Cette seconde phase qualificative se tiendra du 3 au 9 avril prochain. Les Bleuettes devront se défaire de l'Ukraine (3 avril), la Norvège (06/04) et enfin la République tchèque (09/04).

Certaines joueuses déjà avec les pros

Pour ce rassemblement, le sélectionneur, Philippe Joly, a fait appel à 20 footballeuses, dont 5 issues de l'Olympique lyonnais. La gardienne Féérine Belhadj, les défenseures Alice Marques et Wassa Sangaré, mais aussi les milieux de terrain Charline Coutel et Julie Swierot. Pas de Liana Joseph notamment donc. Cette génération constituée de 2005 et 2006 cherchera à faire mieux que la précédente, battue en demi-finales par l'Allemagne.

Pour cela, il faudra déjà atteindre la phase finale, qui se disputera en Lituanie du 15 au 27 juillet prochain. Afin d'obtenir leur billet pour la compétition, les Françaises devront terminer premières du groupe au mois d'avril.