L’OL en 4-2-3-1 avec Nuamah et sans Veretout contre Francfort

Malgré une certaine assise tactique ces dernières semaines, Pierre Sage a choisi de lâcher son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 contre l’Eintracht Francfort. Rayan Cherki évoluera comme meneur et sera remplacé par Ernest Nuamah sur le côté droit. Jordan Veretout fait les frais de ce changement tactique.

L’heure est au vrai test pour l’OL ce jeudi soir en Ligue Europa. Sur la pente ascendante depuis plusieurs semaines, la formation lyonnaise va se frotter à une adversité bien plus coriace avec la venue de l’Eintracht Francfort à Décines. Deuxième de Bundesliga et invaincu dans la compétition, le club allemand fait office d’ogre et sera forcément un très bon test pour les Lyonnais qui veulent prouver que leur embellie ne se limite pas à des matchs que l’on pourrait qualifier d’abordables, mais bien d’affiche. Réponse dans 90 minutes dans un Parc OL qui affichera une affluence plutôt modeste avec la seule barre des 40 000 dépassée. Toutefois, c’est bien un beau match qui se profile et pour l’occasion, Pierre Sage a choisi d’opter pour une tactique plus offensive que face à Angers ou Nice. En effet, adieux le 4-3-3 et bonjour le 4-2-3-1.

Caleta-Car avec Niakhaté plutôt que Mata

Si avec les envies offensives de l’Eintracht, Pierre Sage aurait pu miser sur la continuité avec un milieu renforcé. Finalement, Jordan Veretout fait les frais de ce choix et va prendre place sur le banc avec Rayan Cherki aligné comme meneur. Le recentrage de l’international Espoirs permet à Ernest Nuamah de retrouver une place de titulaire sur le côté droit. Une belle opportunité pour le Ghanéen, décevant depuis le début de la saison. Si la doublette Matic - Tolisso enchaîne, derrière, Pierre Sage modifie encore son axe central. Après Clinton Mata à Angers, Duje Caleta-Car retrouve Moussa Niakhaté.

La composition de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette