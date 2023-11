Ligue 1 : l'OL continue de courir plus

En un mois, l'OL a pu rattraper son retard sur les équipes devant lui afin de ne plus être la formation de Ligue 1 courant le moins.

C'était notamment la thématique de notre numéro de Tant qu'il y aura des Gones lundi, la préparation physique. Comme à chaque trêve internationale, la Ligue profite de l'absence de matchs pour publier ses quelques chiffres sur les statistiques athlétiques des clubs.

Cela permet d'observer par exemple que le Stade de Reims est la formation courant le plus, avec une moyenne de 121,5 kilomètres par rencontre. Les hommes de Will Still ont profité des dernières semaines de compétition pour doubler Lens, juste derrière (121,4 km), pendant que Clermont est monté sur le podium (120,5 km).

1,9 km en moyenne par match

L'OL se trouve bien loin de ces équipes, mais il suit la bonne voie. Dernier du classement en septembre et octobre, il a progressivement remonté ses données, au point de doubler Metz et Brest récemment (115,3 km contre 115 km).

Il y a donc du mieux sur ce point pour Fabio Grosso et son staff car les coéquipiers de Maxence Caqueret ont fait progresser leur moyenne de 1,9 kilomètre sur le mois écoulé. En revanche, il lui faudra combler une distance importante avec son plus proche concurrent devant lui, le PSG (116,5 km).

L'OL réalise moins de sprints

Néanmoins, courir ne fait pas tout, encore faut-il mettre l'intensité nécessaire pour récupérer le ballon ou prendre de vitesse la défense adverse. Sur ce sujet, l'Olympique lyonnais a régressé, passant de 136,5 sprints par affiche à 134,3 après 12 journées (moins une pour les Rhodaniens face à Marseille). Il descend au 15e rang, entre les Clermontois (135,8) et les Toulousains (132,2).

Dans un football moderne demandant toujours plus de courses à haute intensité, il semble capital que Rayan Cherki et ses partenaires augmentent cette statistique, même si cela dépend aussi de la physionomie de la partie et du style de l'équipe.

Ainsi, Monaco (166,5, 1er) et Paris (157,6, 3e), respectivement 3e et 1er de Ligue 1, sont sur le podium du nombre de sprints. A contrario, le Havre, 7e, ferme la marche de ce classement (123,6). Il y a donc à boire et à manger avec ces chiffres, sachant qu'il faut avant tout se déplacer de manière intelligente et efficace sur un terrain.