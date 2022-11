Ligue 1 : OL - Nice, le match de la 15e journée en chiffres

Moussa Dembélé et Melvin Bard lors de OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vendredi soir, l’OL et Nice vont s’affronter pour la 116e fois de leur histoire. Retour sur ce duel en quelques chiffres.

Entre l’OL et Nice, c’est une confrontation qui dure depuis presque toujours. Avec 115 matchs disputés entre les deux équipes, ce duel est l’un des plus joués par le club lyonnais depuis sa création. Seuls Monaco, Bordeaux, Saint-Etienne et Marseille ont croisé la route de l’OL plus de fois que les Aiglons. Au tableau d’affichage, le club lyonnais mène au score avec 49 victoires pour 40 défaites avec la 116e confrontations de vendredi soir (21h). A domicile, la domination lyonnaise est d’ailleurs bien réelle avec 29 succès en 54 matchs. Avec l’urgence de points actuelle entre Rhône et Saône, les hommes de Laurent Blanc aimeraient bien porter ce total à 30 pour partir l’esprit un peu plus léger en vacances.

Affronter le club niçois est d’ailleurs plutôt un bon souvenir pour le coach lyonnais depuis qu’il a troqué les crampons pour le costume de coach. Que ce soit avec Bordeaux ou le PSG, Blanc est tout simplement invaincu en 12 matchs (8 victoires et 4 nuls). Proie favorite du Cévenol, Nice l’est également pour Karl Toko Ekambi. Quand il aperçoit du rouge et du noir, l’attaquant camerounais semble attirer par le but puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 8 reprises contre le Gym depuis ses débuts en professionnels. Il a d’ailleurs inscrit quatre des six derniers buts lyonnais dans ce choc du championnat de France qui ne livre plus de nul depuis bien longtemps. Il faut remonter à mai 2017 (3-3) pour voir l’OL et Nice partager les points au bout de 90 minutes (5 victoires chacun depuis).