Ligue 1 : Piquionne (ex-OL) complimente Lacazette (OL)

Frédéric Piquionne est revenu sur les dix meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison dernière. L’occasion pour l’ancien attaquant d'évoquer les qualités d'Alexandre Lacazette.

Désormais consultant, Frédéric Piquionne a pu suivre, au plus près, l'exercice complètement renversant de l’Olympique lyonnais. Sur le site officiel de la Ligue 1, l’ancien joueur de l’OL (2008/2009) a d’ailleurs dressé le bilan des meilleurs buteurs du championnat français. L’homme de 45 ans a notamment abordé Kylian Mbappé (PSG), Jonathan David (LOSC), mais surtout Alexandre Lacazette. "Il a mal démarré, à l’image de son équipe, puis a fait une fin de saison à la hauteur de ce qu’on attend de lui et de son statut de leader", a indiqué l’ancien footballeur professionnel.

« Un attaquant incontournable du championnat »

Le nouveau consultant sportif a été impressionné par le capitaine de la formation lyonnaise. "Si on l’appelle "le général", ce n’est pas pour rien ! Il a été phénoménal pour son équipe sur les derniers matchs et a encore inscrit plus de 15 buts," a-t-il rappelé. Il est vrai que les statistiques du capitaine de l'OL sont révélatrices de sa grosse saison. L’ancien des Gunners a inscrit 19 buts et a délivré 2 passes décisives, le tout en 29 matchs.

Des chiffres encore plus fous quand on sait que l'équipe d'Alexandre Lacazette a longtemps été la lanterne rouge de Ligue 1.