L'OL a aligné une des équipes les plus "âgées" de D1

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Selon les calculs de l'Observatoire du football, l'OL a joué lors de la saison 2023-2024 avec une des formations les plus âgées de D1. C'est notamment cette expérience qui lui a permis d'emporter le titre au final.

Lorsqu'on compte dans ses rangs des joueuses telles que Christiane Endler, Wendie Renard, Amel Majri, Eugénie Le Sommer ou encore Ada Hegerberg, il est difficile de s'en passer. Si elle est aujourd'hui à Chelsea, Sonia Bompastor avait à sa disposition un effectif particulièrement expérimenté. C'est notamment cette habitude des grands rendez-vous qui fait la force de l'OL ces dernières années, et surtout en D1.

Dans un rapport publié en ce mois de juin, l'Observatoire du football a classé les formations du championnat féminin français selon leur moyenne d'âge. Avec un groupe de 27,2 ans lors de la saison 2023-2024, l'Olympique lyonnais affichait la deuxième moyenne d'âge la plus haute de la compétition. Seul le club de Fleury alignait des joueuses plus "vieilles" (27,5 ans).

Le PSG parmi les équipes les plus jeunes

A titre de comparaison, les équipes les plus jeunes sont Bordeaux (22,5 ans), ce qui n'est pas une surprise, Reims (23,4) et le Paris Saint-Germain (24,9). S'il a perdu des éléments d'expérience lors des derniers exercices, dont Endler, Perle Morroni ou encore Kadidiatou Diani, le PSG a tout de même réussi à se hisser jusqu'en finale de la D1 en mai. Mais encore une fois, il a buté sur l'obstacle rhodanien qui lui résiste encore et toujours (excepté 2021).

Par ailleurs, l'OL a aussi donné sa chance à des footballeuses encore en formation tout au long de la saison. Ce fut particulièrement marquant lors des deux dernières journées durant lesquelles la réserve a pu se mesurer au plus haut niveau français. Les Fenottes ont profité des duels face à Guingamp (2-1) et Bordeaux (2-1) pour grandir encore. Certaines ont connu lors de ces rencontres leurs premières minutes en championnat à 17, 18 ou 19 ans.