OL - Médias : retour de TKYDG le 19 août

Votre émission Tant qu'il y aura des Gones reviendra le lundi 19 août, soit après la première journée de Ligue 1 qui verra l'OL se déplacer à Rennes.

Comme pour les joueurs de l'OL, l'été est synonyme de coupure estivale pour l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones. Après avoir débriefé tout au long de la saison les performances de l'Olympique lyonnais, notre consultant Nicolas Puydebois et notre journaliste et présentateur, Razik Brikh, font une pause bien méritée en attendant le retour du championnat au mois d'août.

Retour sur la 1re journée de Ligue 1

La Ligue 1 reviendra le week-end du 17 août, avec un voyage à Rennes pour Pierre Sage et ses troupes. A la suite de cette première journée, dont on ne sait toujours pas où elle sera diffusée, l'équipe de TKYDG reprendra elle aussi la direction du studio. Rendez-vous le lundi 19 août, à 19 heures, pour le premier numéro de l'exercice 2024-2025 de votre émission consacrée au club rhodanien. L'occasion d'évoquer ce choc face aux Rennais, le mercato et bien d'autres sujets.

En attendant de se retrouver, vous pouvez voir ou revoir nos opus précédents sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, TikToK et Twitter, ou encore en podcast, sur Spotify, Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Nous vous encourageons d'ailleurs à vous abonner à nos différents réseaux et comptes sociaux pour suivre toute l'actualité d'Olympique-et-Lyonnais et de Tant qu'il y aura des Gones.