Convoité par plusieurs clubs français dont l'OL et l'OM, Lilian Brassier, défenseur de Brest, préférerait rejoindre un championnat étranger au lieu de rester en Ligue 1.

Après une bonne saison et une 3ᵉ place décrochée avec le Stade brestois, Lilian Brassier devrait quitter le club breton. Selon Ouest-France, l'OL, l'OM et l'ASM sont séduits par le profil du défenseur de 24 ans. Cependant, d'après le Télégramme, le natif d'Argenteuil donnerait sa préférence à l'étranger. Plusieurs clubs italiens et allemands tels que l'AC Milan ou le RB Leipzig seraient intéressés. La Gazzetta dello Sport avait déjà mentionné il y a une semaine que Brest était ouvert à l'idée de vendre Brassier.

Brest réclamerait un montant de 15 millions d'euros pour vendre son défenseur, dont le contrat expire en juin 2025. L'Olympique lyonnais devra faire preuve de patience pour renforcer sa défense, qui pourrait enregistrer plusieurs départs lors du mercato estival.