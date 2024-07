Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Annoncée comme l’une des pistes de l’OL pour remplacer Griedge Mbock, Eva Gaetino ne rejoindra pas le club lyonnais. La défenseuse américaine a prolongé son contrat avec le PSG ce vendredi.

En voyant le PSG lui souffler Griedge Mbock, l’OL a cherché à se mettre en quête d’une remplaçante et avait placé une joueuse parisienne sur sa liste. Ces dernières semaines, le nom d’Eva Gaetino avait été associé à la formation rhodanienne pour une arrivée estivale. Il était avant tout question d’un intérêt lyonnais pour l’Américaine, mais en perdant Mbock, l’OL a besoin d’un renfort défensif. Ce ne sera finalement pas Gaetino si d’aventure la direction lyonnaise avait souhaité faire de la joueuse du PSG une priorité.

Un manque défensif chez les Fenottes

Après six mois dans la capitale française, la native de Chesapeake (21 ans) a fait le choix de rempiler avec le PSG. Ce vendredi, le club parisien a confirmé la prolongation de contrat d’Eva Gaetino jusqu’en juin 2026. Avec l’arrivée de Griedge Mbock et la prolongation d’Elisa De Almeida, les vice-championnes de France consolident leur arrière-garde. À l’OL de se tourner désormais vers une nouvelle piste défensive pour assurer les arrières de Wendie Renard et Vanessa Gilles.