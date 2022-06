Mercato : Enzo Reale (ex-OL) s'engage avec le Goal FC

Le Goal FC a officialisé lundi la signature d’Enzo Reale. A désormais 30 ans, le milieu de terrain formé à l’Olympique lyonnais a paraphé un contrat de deux saisons. Celui qui avait fait ses classes avec les catégories jeunes de l’équipe de France pourra apporter une certaine expérience au club de N2, séparé depuis peu d’Anthony Réveillère.

Après 3 saisons du côté de l’AS Béziers, le natif de Vénissieux avait décollé en janvier dernier en direction de Ciudad Real (D4 espagnole). Cette aventure de l'autre côté des Pyrénées étant achevée, il retourne désormais dans sa région d’origine.

Enzo Reale avait intégré l’académie lyonnaise à l’âge de 7 ans. Il était passé professionnel à 19 ans en juin 2011, avant d'être prêté dans la foulée à l’US Boulogne. L’été suivant, le jeune joueur avait été transféré à Lorient, contre un chèque d’1 M €. Par la suite, le natif de Vénissieux s’est essayé en Ligue 2 de 2015 à 2016, passant par l’AC Arles-Avignon puis par le Clermont Foot, alors sous la houlette de Corinne Diacre.

