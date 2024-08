Membre du loft instauré par la direction de l’OL, Florent Sanchez ne devrait plus avoir d’avenir à Lyon. Le milieu devrait être libéré de sa dernière année de contrat et s’engager avec Troyes.

Il n’est pas le nom qui revient en premier, ni même en deuxième au moment de parler du loft instauré à l’OL depuis maintenant deux semaines. Pourtant, Florent Sanchez a lui aussi été invité à vivre de loin le stage lyonnais en Autriche. Revenu d’un prêt non-concluant au RWD Molenbeek, le milieu n’a pas réussi à se faire un place dans le groupe de Pierre Sage, au contraire des saisons précédentes. En préparation séparée du groupe professionnel, Sanchez devrait mettre un terme à son aventure avec son club formateur d’après L’Equipe.

En fin de contrat avec l’OL en juin 2025, Florent Sanchez va être libéré de sa dernière année et se retrouver ainsi libre. Ce statut devrait lui permettre de s’engager avec Troyes, qui appartient au City Group. Dans l’histoire, l’OL conserverait un pourcentage de 25% sur une future revente de son milieu formé à l’Académie. Dans l’Aube, Sanchez essayera de retrouver le niveau qui avait séduit à Villefranche et qui n’a pas été suivi lors de ses prêts à Volendam et Molenbeek la saison dernière.