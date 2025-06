Mercato : Habib Keita (ex-OL) plait en Ligue 1

Ancien milieu de l'OL, Habib Keita a profité de sa dernière saison à Clermont pour séduire certaines écuries de Ligue 1. Le FC Metz, le RC Strasbourg, le FC Nantes ou encore Angers SCO seraient sur les traces de l'ancien Lyonnais.

Il n'a joué que sept matchs en pros et il avait finalement choisi d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs à l'été 2023. Arrivé en provenance du Guidars FC en 2020, Habib Keita avait quitté l'OL trois ans plus tard pour s'engager avec le Clermont Foot. Après une saison en Ligue 1 conclue par une relégation, puis une seconde en Ligue 2 qui a failli se finir par une autre descente, le milieu pourrait bien être amené à aller voir ailleurs. Le Malien (23 ans) ne manque en tout cas pas de prétendants d'après Africa Foot. Auteur d'une saison pleine en Auvergne, Keita plairait fortement au FC Metz, de retour dans l'élite française. Toutefois, les Messins ne seraient pas les seuls sur le coup avec le RC Strasbourg, le FC Nantes ou encore Angers SCO.

Un intéressement de 20% pour l'OL

Est-ce que cette concurrence pour un joueur sous contrat jusqu'en 2027 avec Clermont fera les affaires de l'OL ? Il en faudrait bien plus, néanmoins, le club lyonnais pourrait récupérer quelques pécules dans la possible future transaction. Transféré pour 1,2 million d'euros en juillet 2023, Habib Keita avait vu l'OL intégrer un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Ça ne devrait malgré tout ne rapporter que quelques milliers d'euros, puisque le joueur possède une valeur marchande de 1,5 million d'euros d'après Transfermarkt.