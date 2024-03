Mercato : Sampaoli revient sur l'intérêt de l'OL l'hiver dernier

Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Sur la liste de l'OL pour succéder à Fabio Grosso à l'hiver 2023, Jorge Sampaoli a finalement décliné ce projet. L'Argentin estimait la mission difficile.

L'histoire aurait-elle été la même avec Jorge Sampaoli plutôt que Pierre Sage ? Nous ne le saurons jamais, mais une chose est certaine, le coach argentin a bien fait partie de la liste des potentiels successeurs à Fabio Grosso l'hiver dernier. Son nom est revenu chez les dirigeants de l'OL au moment de prendre la suite de l'Italien sur le banc rhodanien.

"Aujourd’hui, il y a un entraîneur en place qui les fait progresser"

Mais l'ancien technicien marseillais a refusé ce poste, estimant la tâche trop difficile. "J’ai entendu parler de cet intérêt, mais on n’a pas donné suite. Comme je vous l’ai dit, parce que c’était un projet déjà entamé, ça ne m’intéressait pas. En plus, le club était en difficulté, ça me paraissait compliqué d'y aller à ce moment-là, a-t-il reconnu sur l'antenne de RMC. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je veux vraiment un cycle qui débute ou une équipe nationale. Aujourd’hui, il y a un entraîneur en place qui fait progresser le groupe."

Effectivement, jusqu'ici, Sage a réussi à redresser la situation. Il reste encore beaucoup de matchs pour tirer le bilan des premiers mois en tant que technicien professionnel pour le Jurassien, mais avec 9 succès en 14 rencontres en Ligue 1 et une qualification pour le dernier carré de la Coupe de France, il est pour l'instant plus qu'honorable.