Mercato : très peu de mouvements pour l'OL jusqu'ici en août

Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot (@O&L)

Alors que le mercato fermera ses portes le 1er septembre, l'OL n'a que très peu bougé sur le marché des transferts au mois d'août. L'opération dégraissage notamment prend du temps.

Très actif en juin et juillet, l'OL est quasiment muet au mois d'août sur le mercato. En effet, hormis les départs de deux jeunes joueurs, Lenny Pintor à Saint-Etienne, et Yahya Soumaré à Bourg-en-Bresse (prêt), aucun autre élément n'est arrivé ou n'a quitté le club ces 15 derniers jours.

Encore 15 jours de mercato

Pourtant, le club cherche à dégraisser, avec un effectif actuellement trop important avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer. Parmi les possibles partants on retrouve, Houssem Aouar, Jérôme Boateng, Damien Da Silva ou encore Tino Kadewere. Pour l'heure, le transfert le plus immédiat pourrait être celui du milieu de terrain du côté de Nottingham Forest. Mais à 15 jours de la fermeture de la fenêtre estival, l'Olympique lyonnais peine à vendre.

Du côté des arrivées, l'OL a pratiquement bouclé ses emplettes, même si Bruno Cheyrou prévoit "une recrue" d'ici la fin du mois. En tout cas, pour les supporteurs rhodaniens, ce mois d'août est pour l'instant assez tranquille à vivre en ce qui concerne les transferts.