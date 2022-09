Montpellier - OL (1-3) : "Je savais que ça serait dur", souffle Renard

Titulaire pour la première fois cette saison, Wendie Renard, comme ses coéquipières, a connu des moments difficiles face à Montpellier vendredi (1-3). Malgré tout, elle était heureuse que la victoire soit au rendez-vous.

La capitaine était de retour. Vendredi sur le terrain de Montpellier (1-3), Wendie Renard était titulaire pour la première fois de la saison. Si elle avait déjà repris la semaine passée contre Soyaux, l'internationale française a cette fois-ci disputé l'intégralité de la rencontre. "C'était un peu difficile, mais ça fait plaisir de revenir, de prendre du temps de jeu. Cela fait des années que je joue contre cette équipe et je savais que ça serait dur, a-t-elle confié au micro de Canal+. Lorsqu'on n'est pas à 100% dans ce genre de match, il faut être dans le combat, les duels... Je vais monter en pression, poursuivre le travail et tout ira bien."

"Montpellier est bien entré dans la rencontre"

Sur l'affiche en elle-même, la défenseure a reconnu que l'OL avait souffert face au MHSC et ce malgré le succès finalement acquis. "C'est un match difficile. Montpellier est bien entré dans la rencontre et de notre côté on a voulu ressortir proprement, mais si on n'est pas juste techniquement, on se fait "coincher" direct. Nous n'avons pas encaissé de but en première période, on a su être costauds et marquer au bon moment, s'est-elle satisfaite. Je suis contente de la victoire."