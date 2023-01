OL : 23 joueurs à l'entraînement à la veille de Chambéry

Pour le 16e de finale de Coupe de France, Laurent Blanc pourra compter sur un groupe au complet. Gêné par ses ischios, Malo Gusto a bien pris part à l’entraînement.

Des "petits soucis mais rien de bien méchant". C’est de cette façon que Laurent Blanc a jugé l’état de ses troupes à la veille du "déplacement" contre Chambéry. Comme c’est le cas depuis quelques matchs, l’entraîneur de l’OL peut compter sur un groupe bien plus étoffé qu’au moment de la reprise contre Brest il y a un mois. A l’entraînement, tous les joueurs de l’effectif était présent. Touché depuis trois semaines, Houssem Aouar a fait son retour à l’entraînement en début de semaine et postule à une place dans le groupe. C’est aussi le cas de Malo Gusto, sorti contre Strasbourg et toujours un peu en délicatesse avec ses ischio-jambier. "Il est tellement tonique qu’il les sollicite beaucoup et donc il a encore quelques douleurs", a déclaré son coach.

Entraînement qui se déroule sous le regard de Bruno Cheyrou, revenu de son périple au Brésil #OL pic.twitter.com/eEjvTd5mqt — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 20, 2023

Néanmoins, le latéral droit a participé à la séance de veille de match comme 20 autres de ses coéquipiers en plus d’Anthony Lopes et Rémy Riou, concernés par l’entraînement des gardiens. Le tout sous le regard de Bruno Cheyrou, rentré de son voyage au Brésil. Délesté de certains jeunes éléments du groupe Pro2 venus faire le nombre ces dernières semaines, Laurent Blanc se satisfait d’avoir un groupe au complet malgré "quelques bobos et microbes" durant la semaine. Il y aura pas mal de monde disponible et le coach lyonnais va devoir encore en laisser sur le carreau. En instance de départ, Romain Faivre était bien présent à l’entraînement mais devrait logiquement ne pas être retenu afin de ne pas risquer une blessure malvenue.

Le groupe présent à l’entraînement : Lopes, Riou - Boateng, Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Reine-Adelaïde, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Tetê, Toko-Ekambi, Faivre