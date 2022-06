OL : A défaut du Kenya, Toko-Ekambi et le Cameroun affrontent une équipe locale

Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

Censé devoir affronter le Kenya pour la première journée de qualification pour la CAN 2023, le Cameroun a vu son match annulé après la disqualification de son adversaire. Karl Toko-Ekambi et les Lions Indomptables affronteront finalement des joueurs camerounais du championnat local.

Les Lions Indomptables auraient certainement aimé une autre opposition, ce samedi. Suite à la disqualification du Kenya dans les éliminatoires de la CAN 2023, le Cameroun a vu sa première rencontre être annulée. Pour combler le vide et en attendant le deuxième match de cette phase de poule contre le Burundi (8 juin), la Fédération camerounaise a décidé d’organiser une rencontre amicale, ce samedi (17h) entre les hommes retenus pour ce rassemblement par Rigobert Song et une sélection des meilleures joueurs camerounais du championnat local.

Cette rencontre pose question dans le pays puisque les Lions Indomptables de Karl Toko-Ekambi sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 et que ce rassemblement marque l’un des derniers avant le départ pour le Qatar à la fin novembre. Une adversité un peu plus forte aurait été bien vue afin de préparer au mieux ce rendez-vous mondial de la fin d’année.