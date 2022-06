OL Académie : Breyton Fougeu signe son premier contrat stagiaire

Membre de l’équipe qui a gagné la Coupe Gambardella cette saison, Breyton Fougeu continue de franchir les échelons. L’ailier lyonnais a signé son premier contrat stagiaire, vendredi.

Il n’est pas le premier nom qui vient en tête quand on parle de l’équipe de l’OL vainqueur de la premier Coupe Gambardella depuis 25 ans en mai dernier mais Breyton Fougeu a été un pion essentiel de la formation d’Eric Hély. Buteur notamment en demi-finale de la compétition contre Troyes, l’ailier de 18 ans a participé à 20 matchs la saison passée pour 4 but et trois passes avec les U19 et deux rencontres avec la National 2.

Fougeu a goûté à la N2

Membre de la génération 2004 comme Mohamed El Arouch ou encore Yannis Lagha, Breyton Fougeu a signé ce vendredi son premier contrat stagiaire avec l’OL. Le voilà désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2024 en attendant de pourquoi pas signer un premier contrat professionnel dans ce laps de temps…