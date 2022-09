OL : Amel Majri a repris la course en début de semaine

Avec la volonté de retrouver l'entraînement collectif en octobre, Amel Majri a repris la course en début de semaine.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en 2021, Amel Majri s'apprête à vivre un anniversaire qu'elle aurait certainement aimé ne pas connaître. Le 1er octobre, cela fera un an jour pour jour que la joueuse de 29 ans n'a pas disputé un match de football. Blessée lors de la rencontre face à Bordeaux, elle a ensuite donné naissance à une petite fille en juillet dernier. Après avoir été éloignée des terrains, elle a repris la course en début de semaine.

Désormais, le prochain objectif pour la milieu offensive va être de retrouver le groupe pour des séances collectives, même si cela demandera du temps encore. "Amel va très bien, c’est une jeune femme épanouie en tant que nouvelle maman. Je suis ravie pour elle, se réjouissait Sonia Bompastor avant le Trophée des championnes fin août. On la voit de temps en temps et on attend la confirmation pour qu’elle puisse reprendre l’entraînement notamment avec toute la rééducation du périnée. On est sur des projections pour le mois d’octobre mais elle est motivée et travaille dur."

Elle est sous contrat jusqu'en 2026

Pour rappel, Amel Majri, qui arrivait en fin de contrat l'été dernier, a prolongé son bail avec le club rhodanien en juillet. Elle est désormais liée à l'OL jusqu'en 2026. Elle a joué 254 rencontres officielles avec l'Olympique lyonnais et inscrit 78 buts, une carrière débutée en 2011.